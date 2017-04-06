Уголовные дела есть, банд нет: полиция не поверила в существование молодежных группировок из ТРЦ «Гринвич»

Правоохранители расследуют несколько уголовных дел в связи с нападениями подростков на прохожих.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Михаил Бородин опроверг информацию о существовании подростковых банд, которые базируются в торговых центрах Екатеринбурга. Соответствующий ответ от Бородина получил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Подростки-разбойники

Как следует из этого ответа, полиция провела проверки по всем нападениям, которые стали известны СМИ: начиная с избиения двух мужчина возле ТЦ «Антей» 14 августа 2016 года и заканчивая недавним побоищем возле перекрестка улиц Малышева — Вайнера, которое произошло 8 февраля 2017 года.

В итоге уголовное дело возбуждено только в связи с дракой на Малышева — Вайнера (по статье УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений»).

Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц» в связи с нападением на учеников Екатеринбургского химико-механического техникума. У стражей порядка в этом деле есть подозреваемый.

В возбуждении уголовного дела в связи с нападениями на людей возле цирка (20 августа 2016 года, Драмтеатра (24 августа 2016 года) и ТЦ «Антей» полиция отказала. Бородин пояснил, что никто из потерпевших в правоохранительные органы не обратился.

— Из ответа красной линией прослеживается реакция, что журналисты, мягко говоря, раздули из мухи слона. Видимо, город может спать спокойно, раз наличие банды опровергается, — поясняет Альшевских.

Существуют ли на самом деле банды?

После появления первых сообщений о нападениях на прохожих пользователи соцсетей заявили о существовании целой «банды Муслимовых». К настоящему времени слухи породили несколько группировок: «пировские», «старбаксовские» (по названию точек общепита в ТРЦ «Гринвич»), «кайзеры» и прочее.

В сообществе «Типичный Гринвич» ряд пользователей подтверждают, что подростки в торговом центре могут напасть за «неправильный шмот» (ношение одежды, которая не соответствует субкультуре человека) или за подозрения в принадлежности к другим группировкам.

Впрочем, среди так называемых «ветеранов» «Гринвича» информацию о наличии в торговом центре подростковых банд или о нападении из-за «шмота» поднимают на смех.

По словам большинства пользователей паблика, ТРЦ «Гринвич» является скорее местом для «тусовки» подростков всех мастей, нежели бандой для «молодежных банд». Дети концентрируются возле точек общепита, туалетов и в других больших пространствах торгового центра. Часть из них приходит в торговый центр после уроков в школе, которая расположена рядом, другие назначают здесь встречи друг другу с различных районов.