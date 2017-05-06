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«Ельцин Центр» получил премию «Европейский музей года»

«Ельцин Центр» получил премию «Европейский музей года»
16+
Фото: Дмитрий Шевалдин / "Наша Газета"
В следующем году директор музея будет выступать в роли судьи конкурса.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.05.2017

Екатеринбургский музей «Ельцин Центр» получил престижную премию «Европейский музей года». Данную премию торжественно вручили коллективу музея 6 мая в Музее Мимара в Хорватии.

коллектив ельцин центра

Фото: пресс-служба музея

Музей получил один из трёх важнейших призов конкурса – приз имени основателя премии Кеннета Хадсона. Эта награда впервые присуждается российскому музею.

В списке номинантов было 46 музеев из 24 стран Европы.

  • В следующем году Дина Сорокина, директор екатеринбургского музея, войдет в жюри конкурса.
  • Принимающей стороной следующего года станет Музей истории польских евреев «Полин», который стал номинантом этого года.
  • Премия была утверждена в 1977 году. Особое внимание жюри обращает не на музейную экспозицию, а на способы ее представления.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Администратор, 07.05.2017, 08:44
Тэги: Культура, Ельцин-центр
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