«Ельцин Центр» получил премию «Европейский музей года»

В следующем году директор музея будет выступать в роли судьи конкурса.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.05.2017
Екатеринбургский музей «Ельцин Центр» получил престижную премию «Европейский музей года». Данную премию торжественно вручили коллективу музея 6 мая в Музее Мимара в Хорватии.
Фото: пресс-служба музея
Музей получил один из трёх важнейших призов конкурса – приз имени основателя премии Кеннета Хадсона. Эта награда впервые присуждается российскому музею.
В списке номинантов было 46 музеев из 24 стран Европы.
- В следующем году Дина Сорокина, директор екатеринбургского музея, войдет в жюри конкурса.
- Принимающей стороной следующего года станет Музей истории польских евреев «Полин», который стал номинантом этого года.
- Премия была утверждена в 1977 году. Особое внимание жюри обращает не на музейную экспозицию, а на способы ее представления.