Ищут уже два дня: в Екатеринбурге пропала девочка-подросток

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.05.2017

В Екатеринбурге с 5 мая 2017 разыскивается Мария Сибирякова. Девочке 14 лет, родным уже два дня неизвестно, где она.

Волонтеры просят помочь с розыском.

Рост девочки 157 см, волосы у нее светлые и длинные, глаза серо-голубые.

В день пропажи на девочке были белые кроссовки и голубые джинсы. С собой у нее был розовый рюкзак с голубой и серой полосками.