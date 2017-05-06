Ищут уже два дня: в Екатеринбурге пропала девочка-подросток

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.05.2017
В Екатеринбурге с 5 мая 2017 разыскивается Мария Сибирякова. Девочке 14 лет, родным уже два дня неизвестно, где она.
Волонтеры просят помочь с розыском.
Рост девочки 157 см, волосы у нее светлые и длинные, глаза серо-голубые.
В день пропажи на девочке были белые кроссовки и голубые джинсы. С собой у нее был розовый рюкзак с голубой и серой полосками.
- Судя по странице в соцсети, Мария очень жизнерадостный подросток, который ведет активную жизнь и много общается со своими подругами. Последний раз в социальные сети она заходила 5 мая после 22 часов.