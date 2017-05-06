«Люди не могут сходить в церковь» РПЦ поддерживает запрет на работу гипермаркетов в выходные

Служитель церкви считает, что гипермаркеты забирают время у семьи и церкви.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.05.2017

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в программе «Церковь и мир» телеканала «Россия 24» заявил, что РПЦ поддерживает запрет на работу гипермаркетов в выходные.

- Людям нужен день отдыха, - заявил митрополит. - Для верующих людей воскресенье - это день, когда они идут в храм, а потом проводят время с семьей. Может у нас и семьи разрушаются из-за того, что у людей нет времени побыть друг с другом.

Также митрополит отметил, что выбора лишаются сами сотрудники торговых центров.

- Круглосуточный конвейер превращает людей в роботов, - заявил служитель РПЦ.

Он отметил, что продавцы не могут ходить в церковь в воскресенье из-за своей занятости.