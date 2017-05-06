Мама пьет и не спешит забирать дочь: в Екатеринбурге нашли родителей двухлетней Даши, которая одна гуляла на улице

Семья не состояла на учете в социальных службах, однако даже соседи не знали, что у пьющей женщины есть дочь.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.05.2017

В Екатеринбурге 6 мая нашли родителей девочки, которая одна гуляла на улице в районе Уктуса.

Девочку зовут Даша, ей совсем недавно исполнилось 2 года. Ее мама живет в Екатеринбурге, ей 22 года. Женщина много пьет.

Полицейские обошли соседей женщины. Те были очень удивлены, что у нее есть дочь, так как никогда ее не видели.