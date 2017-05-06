Мэрия Екатеринбурга все-таки разрешила продавать алкоголь в День Победы

16+ Фото: Юнна Зузенкова / Наша Газета

Согласно поправке, алкоголь можно будет купить в ресторанах и барах. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.05.2017 В постановление, которое касается запрета продажи алкоголя 9 мая 2017, внесли существенную поправку. Из него убрали запрет на торговлю спиртным в предприятиях общественного питания. Таким образом снимается запрет на торговлю алкоголем в кафе, ресторанах и барах. Сейчас там можно будет поднять тост в честь праздника Победы. Тут вы можете найти список улиц, где в День Победы не будут продавать алкоголь.

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, 07.05.2017, 14:23

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Администратор , 07.05.2017, 14:23Тэги: 9 мая Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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