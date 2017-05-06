Мэрия Екатеринбурга все-таки разрешила продавать алкоголь в День Победы

Согласно поправке, алкоголь можно будет купить в ресторанах и барах.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.05.2017
В постановление, которое касается запрета продажи алкоголя 9 мая 2017, внесли существенную поправку. Из него убрали запрет на торговлю спиртным в предприятиях общественного питания.
Таким образом снимается запрет на торговлю алкоголем в кафе, ресторанах и барах. Сейчас там можно будет поднять тост в честь праздника Победы.
- Тут вы можете найти список улиц, где в День Победы не будут продавать алкоголь.