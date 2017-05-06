Не месяц май. А, нет… В Екатеринбурге выпал снег

Жители города выкладывают в соцсети фотографии весеннего снегопада.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.05.2017

Сегодня, 7 мая, в Екатеринбурге на несколько минут выпал снег. Потом весна вспомнила, что вроде как должно быть тепло, и все быстро растаяло.

Но доказательства - фотографии в соцсетях екатеринбуржцев - остались.

Публикация от Eva Iadrikhinskaia (@evaiadri) Май 7 2017 в 4:50 PDT

Там, где автомобилей и людей немного, снег лежал довольно толстым слоем.

Публикация от Ришат Ахметов Юрист (@rishat_ahmetov) Май 7 2017 в 4:51 PDT

Но при этом особенно контрастно он смотрится на фоне уже зеленого города.

Публикация от ДарьЯ (@ads2030) Май 7 2017 в 4:55 PDT

Екатеринбуржцы удивляются - как могла произойти столь резкая перемена погоды.

Публикация от БизнесСаморазвитиеИнвестиции (@anastasia_piterlife) Май 7 2017 в 5:01 PDT

Публикация от Мария (@svobodnuiangel) Май 7 2017 в 5:02 PDT

Уже во вторник, 9 мая, в Екатеринбурге обещают 22 градуса тепла.