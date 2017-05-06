Не месяц май. А, нет… В Екатеринбурге выпал снег

Жители города выкладывают в соцсети фотографии весеннего снегопада.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.05.2017
Сегодня, 7 мая, в Екатеринбурге на несколько минут выпал снег. Потом весна вспомнила, что вроде как должно быть тепло, и все быстро растаяло.
Но доказательства - фотографии в соцсетях екатеринбуржцев - остались.
Там, где автомобилей и людей немного, снег лежал довольно толстым слоем.
Но при этом особенно контрастно он смотрится на фоне уже зеленого города.
Екатеринбуржцы удивляются - как могла произойти столь резкая перемена погоды.
Уже во вторник, 9 мая, в Екатеринбурге обещают 22 градуса тепла.