Не остановило даже отсутствие аккумулятора: парни из Екатеринбурга пытались вытолкать «двенашку» из двора

Они пытались украсть аккумулятор от другого автомобиля и установить его в похищенный.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.05.2017

Двух нетрезвых парней задержали, когда они пытались угнать автомобиль в районе Втузгородка. Автомобиль они решили украсть у приятеля. Однако, вскрыв ее, обнаружили, что аккумулятор на законном месте отсутствует. Горе-угонщиков это немало не смутило. Они вытолкали автомобиль в соседний двор, там вскрыли другую «двенашку» и решили переставить аккумулятор.

Однако их планы покататься нарушили жители дома. Они, поняв, что происходит что-то неправильное, вызвали полицию.

Оказалось, что один из горе-угонщиков – это ранее судимый житель Артинского района, работающий слесарем. Второй – местный неработающий житель. Оба угонщика признали свою вину.