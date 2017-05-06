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Не остановило даже отсутствие аккумулятора: парни из Екатеринбурга пытались вытолкать «двенашку» из двора

Не остановило даже отсутствие аккумулятора: парни из Екатеринбурга пытались вытолкать «двенашку» из двора
16+
Фото: УМВД по Свердловской области
Они пытались украсть аккумулятор от другого автомобиля и установить его в похищенный.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.05.2017

Двух нетрезвых парней задержали, когда они пытались угнать автомобиль в районе Втузгородка. Автомобиль они решили украсть у приятеля. Однако, вскрыв ее, обнаружили, что аккумулятор на законном месте отсутствует. Горе-угонщиков это немало не смутило. Они вытолкали автомобиль в соседний двор, там вскрыли другую «двенашку» и решили переставить аккумулятор.

Однако их планы покататься нарушили жители дома. Они, поняв, что происходит что-то неправильное, вызвали полицию.

Оказалось, что один из горе-угонщиков – это ранее судимый житель Артинского района, работающий слесарем. Второй – местный неработающий житель. Оба угонщика признали свою вину.

  • Ранее парни уже попадали в поле зрения полицейских.
  • Сейчас им вменяют статьи 166 (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) и 158 (Кража) УК РФ.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Администратор, 07.05.2017, 15:28
Тэги: Криминал
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