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Никита Михалков сравнил премию Ельцин Центра с наградой Третьего рейха

Никита Михалков сравнил премию Ельцин Центра с наградой Третьего рейха
16+
Фото: Юнна Зузенкова / Наша Газета
Он сообщил, что Ельцин Центр - настоящее предательство России.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.05.2017

Режиссер Никита Михалков сравнил получение премии Ельцин Центром с получением «каким-нибудь Коцюбайло» награды Вермахта.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

- Я абсолютно не удивлен, что Ельцин Центр получил премию имени Кеннета Хадсона. Я не удивлен и реагирую на это точно так же, как если бы я узнал, что гражданин Советского Союза, какой-нибудь Коцюбайло, ставший полицаем, получил железный крест от Вермахта, – заявил режиссер.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Администратор, 07.05.2017, 19:17
Тэги: Знаменитости, Ельцин-центр
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