Никита Михалков сравнил премию Ельцин Центра с наградой Третьего рейха

Он сообщил, что Ельцин Центр - настоящее предательство России.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.05.2017
Режиссер Никита Михалков сравнил получение премии Ельцин Центром с получением «каким-нибудь Коцюбайло» награды Вермахта.
Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
- Я абсолютно не удивлен, что Ельцин Центр получил премию имени Кеннета Хадсона. Я не удивлен и реагирую на это точно так же, как если бы я узнал, что гражданин Советского Союза, какой-нибудь Коцюбайло, ставший полицаем, получил железный крест от Вермахта, – заявил режиссер.
- Михалков уже не в первый раз высказывается против Ельцин Центра. Ранее он обвинял его в разрушении самосознания детей.
- Вермахт – это вооруженные силы нацистской Германии 1935-1945 годов. Железный крест – награда за военные заслуги, учрежденная в 1813 году.