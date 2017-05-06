Радисты УрФУ отмыли памятник Попову в Екатеринбурге

Студентам не помешала непогода.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.05.2017
Ранним утром 7 мая студенты УрФУ традиционно отмыли памятник Александру Попову в Екатеринбурге.
Фото: Илья Сафонов
В этом году отмыть памятник не помешала и непогода - на улице пасмурно и всего 7 градусов.
Традиции мыть памятник Попову 7 мая уже более 20 лет. Она была запущена в 1995 году.
В этом году традиция мыть памятник зародилась и в других городах России - впервые это сделали в Москве, Санкт-Петербурге и Перми.
- Сегодня вечером по улицам Екатеринбурга пройдет традиционное шествие - правда в этом году студенты пойдут не по дорогам, а по тротуарам. Стартует колонна в 20.30 от главного корпуса УрФУ.
- Александр Степанович Попов, кстати, является уроженцем нашего края - он родился в посёлке Турьинские Рудники Верхотурского уезда Пермской губернии – сейчас это город Краснотурьинск Свердловской области.