Радисты УрФУ отмыли памятник Попову в Екатеринбурге

Студентам не помешала непогода.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.05.2017

Ранним утром 7 мая студенты УрФУ традиционно отмыли памятник Александру Попову в Екатеринбурге.

Фото: Илья Сафонов

В этом году отмыть памятник не помешала и непогода - на улице пасмурно и всего 7 градусов.

Традиции мыть памятник Попову 7 мая уже более 20 лет. Она была запущена в 1995 году.

В этом году традиция мыть памятник зародилась и в других городах России - впервые это сделали в Москве, Санкт-Петербурге и Перми.