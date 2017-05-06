«С новым годом»: в Нижнем Тагиле выпал майский снег

Жители соцсетей удивлены снегом в мае.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.05.2017

Сегодня, 7 мая 2017, жители Нижнего Тагила, проснувшись, попали в зимнюю сказку. Прямо на уже успевшую зазеленеть траву выпал снег.

Публикация от Дмитрий (@dimannt) Май 6 2017 в 11:11 PDT

Жители поражены переменой погоды.

Публикация от Анна Потапова (@annasergeevna1821) Май 6 2017 в 11:00 PDT

«Люблю грозу в начале мая. А в Нижний Тагил пришел снег в начале мая». Именно так прокомментировал автор данное фото.

Публикация от Марина Карманова (@miya_korsa) Май 6 2017 в 11:02 PDT

Люди, приехавшие из других городов, шокированы суровой тагильской весной.

Публикация от Oleg Whale (@arhiepiskopus_de_whale) Май 6 2017 в 9:47 PDT