«С новым годом»: в Нижнем Тагиле выпал майский снег

Жители соцсетей удивлены снегом в мае.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.05.2017
Сегодня, 7 мая 2017, жители Нижнего Тагила, проснувшись, попали в зимнюю сказку. Прямо на уже успевшую зазеленеть траву выпал снег.
Жители поражены переменой погоды.
«Люблю грозу в начале мая. А в Нижний Тагил пришел снег в начале мая». Именно так прокомментировал автор данное фото.
Люди, приехавшие из других городов, шокированы суровой тагильской весной.
- Сегодня к вечеру снег в Нижнем Тагиле должен растаять.
- В Екатеринбурге погода тоже не балует теплом. Сегодняшний дождь должен уняться только к концу дня, сменившись шквалистым ветром.