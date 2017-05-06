Сотни екатеринбуржцев возложили цветы к памятнику Георгию Жукову

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.05.2017
В Екатеринбурге прошла акция возложения цветов к памятнику маршалу Жукову. Несколько сотен человек приняли участие в данной акции.
Почтить память выдающегося полководца пришли командующий войсками Центрального военного округа Владимир Зарудницкий, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, сенатор Эдуард Россель, глава Администрации Екатеринбурга Александр Якоб, а также ветераны фронта и тыла, военнослужащие и суворовцы.
После церемонии перед мемориалом торжественно прошел почетный караул.
- Легендарный полководец Георгий Жуков с 1948 по 1953 годы командовал Уральским военным округом. Памятник ему поставили в 90-х годах.