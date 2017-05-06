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Сотни екатеринбуржцев возложили цветы к памятнику Георгию Жукову

Сотни екатеринбуржцев возложили цветы к памятнику Георгию Жукову
16+
Фото: департамент информационной политики по Свердловской области

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.05.2017

В Екатеринбурге прошла акция возложения цветов к памятнику маршалу Жукову. Несколько сотен человек приняли участие в данной акции.

возложение цветов жукову екатеринбург

Почтить память выдающегося полководца пришли командующий войсками Центрального военного округа Владимир Зарудницкий, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, сенатор Эдуард Россель, глава Администрации Екатеринбурга Александр Якоб, а также ветераны фронта и тыла, военнослужащие и суворовцы.

возложение цветов жукову екатеринбург

После церемонии перед мемориалом торжественно прошел почетный караул.

возложение цветов жукову екатеринбург

  • Легендарный полководец Георгий Жуков с 1948 по 1953 годы командовал Уральским военным округом. Памятник ему поставили в 90-х годах.
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Администратор, 07.05.2017, 12:04
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