Долг екатеринбуржцев за услуги ЖКХ превышает 4,6 миллиарда рублей

При этом собираемость платежей достигла 100,3 процента.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017
По состоянию на июль 2017 года задолженность жителей Екатеринбурга за коммунальные услуги составила почти 4,6 миллиарда рублей.
В администрации города отметили, что на начало года долг екатеринбуржцев за коммуналку достигал 4,8 миллиарда рублей, однако ко второму месяцу лета снизился до 4 миллиардов 593 миллионов 900 тысяч рублей. При этом собираемость платежей за оказанные услуги ЖКХ с начала 2017 года выросла и достигла 100,3 процента.
- Ранее компания "ЭнергосбыТ Плюс" сообщила, что в августе отключит электричество у 300 тысяч должников. Сумма долга при этом играть роли не будет.
- В конце июля "Екатеринбурггаз" сообщил, что задолженность екатеринбуржцев за газ составляет 68,5 миллионов рублей. Некоторые потребители не платят за газ по 6-8 лет.
- Между тем "Водоканал" заявил о возможном повышении тарифа на холодную воду. Подробнее здесь.
- По данным областного правительства, за 2017 год в Свердловской области выявлено 7700 нарушений в сфере ЖКХ.