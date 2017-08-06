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Долг екатеринбуржцев за услуги ЖКХ превышает 4,6 миллиарда рублей

Долг екатеринбуржцев за услуги ЖКХ превышает 4,6 миллиарда рублей
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Фото: архив НАШЕЙ
При этом собираемость платежей достигла 100,3 процента.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017

По состоянию на июль 2017 года задолженность жителей Екатеринбурга за коммунальные услуги составила почти 4,6 миллиарда рублей.
 
В администрации города отметили, что на начало года долг екатеринбуржцев за коммуналку достигал 4,8 миллиарда рублей, однако ко второму месяцу лета снизился до 4 миллиардов 593 миллионов 900 тысяч рублей. При этом собираемость платежей за оказанные услуги ЖКХ с начала 2017 года выросла и достигла 100,3 процента.

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Маша Шмурыгина, 07.08.2017, 19:53
Тэги: ЖКХ, Деньги
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