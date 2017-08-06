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Гроза закончилась: главу Следкома Свердловской области восстановили в должности после скандала с «борзым директором»

Гроза закончилась: главу Следкома Свердловской области восстановили в должности после скандала с "борзым директором"
16+
Фото: Следственный комитет
Его отстраняли от работы почти на месяц.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017

Валерий Задорин, глава СУ СК РФ по Свердловской области, восстановили в должности. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на источник в центральном аппарате СКР.

По данным издания, приказ уже подписан, однако в пресс-службе СУ СКР заявляют, что пока обязанности главы Следственного комитета исполняет полковник юстиции Алексей Невгад.

  • Напомним, Валерия Задорина отстранили от должности из-за волокиты в деле с "борзым директором" из Нижнего Тагила и скандала с Путиным. Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий прошел многочисленные проверки, ситуация с зарплатой урегулирована.

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Галина Исакова, 07.08.2017, 20:48
Тэги: Деньги, Скандалы, Путин
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