Его отстраняли от работы почти на месяц.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017
Валерий Задорин, глава СУ СК РФ по Свердловской области, восстановили в должности. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на источник в центральном аппарате СКР.
По данным издания, приказ уже подписан, однако в пресс-службе СУ СКР заявляют, что пока обязанности главы Следственного комитета исполняет полковник юстиции Алексей Невгад.
- Напомним, Валерия Задорина отстранили от должности из-за волокиты в деле с "борзым директором" из Нижнего Тагила и скандала с Путиным. Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий прошел многочисленные проверки, ситуация с зарплатой урегулирована.
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