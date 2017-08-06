Его отстраняли от работы почти на месяц.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017

Валерий Задорин, глава СУ СК РФ по Свердловской области, восстановили в должности. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на источник в центральном аппарате СКР.

По данным издания, приказ уже подписан, однако в пресс-службе СУ СКР заявляют, что пока обязанности главы Следственного комитета исполняет полковник юстиции Алексей Невгад.