Ирбитское предприятие загрязняло реку Ница

Директор отделался штрафом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017

Прокуратура оштрафовала ирбитское предприятие ООО "Резерв" за загрязнение реки Ница. В водоем сбрасывались сточные воды и загрязняющие вещества без необходимых на то документов.

– По результатам проверки прокуратура в отношении директора ООО "Резерв" Сергея Ерженкова возбудила административное дело, – говорится в заявлении ведомства.

По результатам рассмотрения, руковдитель был оштрафован на 10 тысяч рублей.

Добавим, что нижнетагильский агрокомплекс "Горноуральский" загрязнял местный водоем фекалиями свиней и нанес ущерб на несколько миллионов рублей.

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