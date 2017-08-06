Коммунальщиков оштрафовали на миллион рублей за потоп в квартире екатеринбуржца

После прорыва "гейзера" жить в квартире стало невозможно.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017

Областной суд Свердловской области оставил в силе приговор Октябрьского районого суда Екатеринбурга по иску к УК "Маяковский парк".

Екатеринбуржец отсудил у коммунальщиков 1 миллион рублей за протечку трубы. Все произошло в июне прошлого года. В квартире прорвало стояк с горячей водой, после чего пол с подогревом, натяжные потолки, двери и большая часть мебели пришли в негодность.

Семье пришлось переехать в дом за 32 километра от города. Мужчина решил, что потом произошел по вине УК и подал в суд. Коммунальщики в свою очередь не признавали вину, и пеняли все на хозяина дома.

Дело в том, что мужчина самостоятельно поменял трубы с металлических на полиэтиленовые без соблюдения соответствующих правил.

В итоге Октябрьский суд встал на сторону истца и удовлетворил полностью его требования.

С УК "Маяковский парк" взыскали 640 тысяч рублей в счет возмещения ущерба и 36 тысяч рублей в счет морального ущерба и судебных расходов.

Также УК оштрафовали на 325 тысяч рублей.

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