На лбу у ребенка ссадина: в Екатеринбурге медики поставили диагноз девочке с разбитой головой

Следователи допросили всех свидетелей по делу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017

Продолжается расследование уголовного дела, которое возбудили после причинения телесных повреждений новорожденному ребенку. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщил Следственный комитет по Свердловской области.

Напомним, 5 августа в Екатеринбурге врач нанесла травму младенцу. Об этом сообщила в соцсетях мама ребенка Виктория Крамер. По словам женщины, врач пришла раньше времени и звала под окном родителей, которые в это время были на УЗИ. Когда медика впустили, она подошла к младенцу, которому нет и месяца, и слишком грубо перевернула его на живот, из-за чего ребенок ударился головой о пеленальный стол:

– Влетела в комнату, схватила ребенка и, переворачивая на животик, не зафиксировала головку. Дочка со всей дури ударилась о бортик пеленального столика. На мой крик она сказала, что ничего страшного, - рассказала Виктория.

Врач заявила, что ничего страшного не случилось, дала советы по кормлению и ушла. Однако на лбу у младенца появилась гематома, и родителям пришлось ехать в больницу. Медики осмотрели ребенка и сообщили, что у него тупая травма головы и рассечение лобной области.

Следователи выясняют обстоятельства нанесения травмы новорожденной девочке.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили родителей и соседей семьи, патронажного врача и заведующую поликлиникой, а также врача, который зафиксировал у ребенка телесные повреждения. Предварительно подтвержден диагноз "ссадина лобной области". Назначена судебная медицинская экспертиза: она установит степень тяжести вреда, причиненного здоровью новорожденного ребенка.