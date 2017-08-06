В Екатеринбурге возле Южного автовокзала заметили крупную змею

Научный сотрудник УрО РАН снял ужа, который полз по автостоянке.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017
Научный сотрудник УрО РАН Олег Толкачев снял на видео крупного ужа, который полз по парковке возле Южного автовокзала.
Специалист Института экологии растений и животных Олег Толкачев заметил ужа на автостоянке рядом со зданием Института. Рептилия пересекла автостоянку и уползла на территорию Ботанического сада. В УрО РАН отметили, что впервые встречают змею в Ботаническом саду, который изучен биологами вдоль и поперек.
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