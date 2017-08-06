«Ребенок сам ударился головой о пеленальник». НАША узнала версию врача, уронившего 22-дневного малыша в Екатеринбурге

Женщина работает в поликлинике уже 37 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017

В скандальной истории с 22-дневным ребенком, которого врач ударила головой об пеленальный стол, появилось неожиданное продолжение. Главный врач детской поликлиники № 13, где трудоустроен медик, заявила, что родители пострадавшего ребенка не обращались в больницу ни с жалобами, ни с претензиями.

– Мы, как и журналисты, узнали о случившемся из сообщения, которое мама разместила на своей страничке в Facebook, – объясняет Светлана Аверьянова. – Мы сразу начали проводить внутреннюю проверку, взяли объяснительную у врача. Она рассказала, что во время осмотра ребенок рефлекторно дернулся и ударился головой о пеленальный стол. Наш врач быстро успокоила малыша и продолжила осмотр. Ребенок адекватно реагировал, все рефлексы были в норме. Врач закончила осмотр и дала маме рекомендации по уходу.

По словам Светланы Аверьяновой, в этой ситуации оказался очень опытный врач – она имеет высшую категорию и работает в поликлинике уже 37 лет. Сейчас ее и заведующую допрашивают следователи.

Также главврач опровергла информацию о серьезной травме у ребенка.

– В этот же день мама малыша обратилась в другое лечебное учреждение, я ознакомилась с их заключением. Никаких повреждений на коже у малыша нет, только небольшая ссадина, которая не нуждается даже в обработке, – продолжает Светлана Аверьянова.

Главврач подчеркнула, что накануне от поликлиники проверить ребенка направили неотложную помощь, но дома его не обнаружили. Со слов мамы, в данный момент они с малышом отдыхают на даче. Никаких претензий в телефонном разговоре женщина не высказала.