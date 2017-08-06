Свердловские стройотряды задействуют для подготовки к ЭКСПО-2025

В случае победы Екатеринбурга, нужно будет построить 1 миллион квадратных метров жилья.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017

Строительные отряды Свердловской области привлекут к строительству недвижимости к ЭКСПО-2025. Конечно же, если Екатеринбург получит право на ее проведение.

Стройотрядцы будут строить ЭКСПО-парк и гостиницы для гостей выставки.

- У нас есть большие шансы на победу. Если мы выиграем, нам необходимо будет построить около 1 миллиона квадратных метров недвижимости - арендного жилья, апартаментов - для гостей выставки. Выставка будет проходить полгода, за это время город посетят по приблизительным подсчетам 30-35 миллионов человек – сказал глава региона Евгений Куйвашев.

Напомним, что в борьбе за право проведения ЭКСПО-2025 Екатеринбург будет соперничать с Баку, Парижем и Осакой.

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