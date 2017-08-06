Екатеринбуржец едва не умер от укуса гадюки из-за отсутствия сыворотки в больницах

Мужчина пытался получить помощь в нескольких медучреждениях, однако везде ему говорили, что противоядия нет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017

Екатеринбуржец Александр едва не умер после укуса гадюки, которая укусила его на тропе здоровья возле Шарташа.

Мужчина собирал грибы рядом с тропой в лесу возле озера, когда его укусила змея. Александр положил собранные грибы в мешок, положил на землю и ушел дальше собирать, а когда вернулся, рядом с мешком находились две змеи. Когда мужчина потянулся за мешком, одна из змей укусила его за руку, сообщает "Новый день".

Александр обратился в седьмую городскую больницу, однако противоядия там не оказалось. Врачи послали пострадавшего в 40-ю больницу, но и там сыворотки не было. Мужчине предложили поехать в больницу № 14, но он решил позвонить в областной токсикоцентр, где врач сообщил, что в Екатеринбурге сыворотки нет вообще. Поиски лекарства в аптеках успеха также не принесли.