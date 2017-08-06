Екатеринбуржец едва не умер от укуса гадюки из-за отсутствия сыворотки в больницах

Мужчина пытался получить помощь в нескольких медучреждениях, однако везде ему говорили, что противоядия нет.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017
Екатеринбуржец Александр едва не умер после укуса гадюки, которая укусила его на тропе здоровья возле Шарташа.
Мужчина собирал грибы рядом с тропой в лесу возле озера, когда его укусила змея. Александр положил собранные грибы в мешок, положил на землю и ушел дальше собирать, а когда вернулся, рядом с мешком находились две змеи. Когда мужчина потянулся за мешком, одна из змей укусила его за руку, сообщает "Новый день".
Александр обратился в седьмую городскую больницу, однако противоядия там не оказалось. Врачи послали пострадавшего в 40-ю больницу, но и там сыворотки не было. Мужчине предложили поехать в больницу № 14, но он решил позвонить в областной токсикоцентр, где врач сообщил, что в Екатеринбурге сыворотки нет вообще. Поиски лекарства в аптеках успеха также не принесли.
- В итоге Александр отлеживался дома. Рука мужчины сильно опухла и болела, его мучила рвота. Из лечения у грибника было только обильное питье.
- В областном минздраве сообщили, что сыворотка все же есть в местах, где водятся гадюки. Укушенному нужно обратиться в любой травмпункт Екатеринбурга или любое медучреждение в области, где врачи оценят состояние человека и при необходимости вызовут специалистов областного токсикоцентра или токсилогического отделения 14-й больницы. После врачи должны решить, какое лечение назначить пострадавшему.