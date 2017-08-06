В Екатеринбурге отремонтируют тринадцать школ

На их благоустройство потратят 365 миллионов рублей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017
Администрация Екатеринбурга опубликовала план капитального ремонта 13 школ города. План должны выплатить до 2019 года. В школы завезут новую мебель и оборудование и реконструируют наружные сети.
Это касается школ: №131, №129, №39, №110, №134, №141, №81, №43, №49, №108, №20, №52, №68.
Большую часть работ выполнят уже к концу 2017 года, а общая сумма затрат составит 365 миллионов рублей.
- Напомним, что в этом году в первый класс пойдут 55 тысяч детей.
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