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В Екатеринбурге отремонтируют тринадцать школ

В Екатеринбурге отремонтируют тринадцать школ
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Фото: архив НАШЕЙ
На их благоустройство потратят 365 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017

Администрация Екатеринбурга опубликовала план капитального ремонта 13 школ города. План должны выплатить до 2019 года. В школы завезут новую мебель и оборудование и реконструируют наружные сети.

Это касается школ: №131, №129, №39, №110, №134, №141, №81, №43, №49, №108, №20, №52, №68.

Большую часть работ выполнят уже к концу 2017 года, а общая сумма затрат составит 365 миллионов рублей.

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Олег Галимов, 07.08.2017, 15:57
Тэги: Новости дня, Дети, Строительство
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