«Ссадину даже не пришлось обрабатывать»: в Екатеринбурге главврач поликлиники рассказала о травме младенца

Родители уже увезли его на дачу отдыхать.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017

– Никто из родителей к нам не обращался, об самом инциденте мы узнали из соцсетей. Врач объяснила, что просто не успела среагировать на рефлекторное движение ребенка, в итоге он ударился головой о пеленальный столик. Это была случайность. Врач быстро успокоила малыша. В тот же день ребенок был осмотрен повторно, у него небольшая ссадина на лбу, даже не нуждается в обработке, – уточнила на брифинге главный врач ДГП № 13 Светлана Аверьянова.