«Ссадину даже не пришлось обрабатывать»: в Екатеринбурге главврач поликлиники рассказала о травме младенца

Родители уже увезли его на дачу отдыхать.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017
Главный врач детской поликлинике № 13 рассказала, что родители ребенка, которого врач уронила на пеленальный столик, к ним с претензиями не приходили.
– Никто из родителей к нам не обращался, об самом инциденте мы узнали из соцсетей. Врач объяснила, что просто не успела среагировать на рефлекторное движение ребенка, в итоге он ударился головой о пеленальный столик. Это была случайность. Врач быстро успокоила малыша. В тот же день ребенок был осмотрен повторно, у него небольшая ссадина на лбу, даже не нуждается в обработке, – уточнила на брифинге главный врач ДГП № 13 Светлана Аверьянова.
- У врача-педиатра, о котором идет речь, стаж 37 лет, у нее имеется много грамот и благодарностей.
- Пострадавший ребенок сейчас в порядке, вместе с мамой отдыхают на даче.
- ЧП произошло в детской больнице 5 августа. Об инциденте сообщила мама ребенка в соцсетях. Следственный комитет возбудил уголовное дело, по которому проводится проверка.