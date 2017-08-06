В Екатеринбурге возбудили дело против мужчины, приковавшего свою жену наручниками к батарее

Для устрашения супруги пьяный муж использовал кухонный нож.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017

Напомним, 6 августа в ходе застолья в одной из квартир на улице Корепина 44-летний местный житель пристегнул свою супругу к батарее, после чего избил.

Как сообщили в пресс-службе СК России по Свердловской области, нетрезвый муж угрожал жене ножом.

– Местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.«г» ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, с применением предметов, используемых в качестве оружия)», – сообщили в ведомстве.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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