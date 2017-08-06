29-летний извращенец год писал девочке непристойные предложения, а потом явился к ней домой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017

В Екатеринбурге задерждали педофила, который домогался несовершеннолетнюю девочку в соцсетях, а потом перешел к решительным действиям. Об этом в понедельник, 7 августа, пишет портал 66.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Девочка больна ДЦП и потому лишена общения с друзьями в реальной жизни. Около года назад она зарегистрировалась в одной из соцсетей. К ней в друзья добавился взрослый мужчина. Со временем его письма становились все смелее, он стал "обучать" свою новую знакомую премудростям взрослой любви по телефону.

- Он систематически просил девочку фотографировать себя в обнаженном виде и присылать ему снимки. А после отправлял ей в ответ свои интимные фотографии, — цитирует агентство своего информатора, близкого к следствию. - Он также рассказывал девочке о различных видах интимных отношений и частенько интересовался, согласится ли она проделать такое с ним.

Однажды извращенец явился домой к своей визави и сразу с порога снял штаны. Девочка так напугалась, что закричала, горе-любовнику удалось сбежать. Через некоторое время он написал маме потерпевшей школьницы, а та сразу обратилась в полицию. Злоумышленника вычислили и задержали.

Ведется следствие.