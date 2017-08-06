В Кольцово на пять часов задержали рейс в Турцию

Авиакомпания Onur Air опять "отличилась".
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017
Утром 7 августа в аэропорту Кольцово на пять часов задержали рейс в Анталью. Рейс авиакомпании Onur Air должен был вылететь в 3.50, но взлетел лишь в 8.50 по уральскому времени. Причины задержки оперативно узнать не удалось.
- Напомним, что в июле Onur Air задержали подобный рейс на 20 часов.
- Также в начале августа скандально известная Azur Air на 12 часов отложила вылет из Екатеринбурга в Тайланд.
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