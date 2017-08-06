В Нижнем Тагиле в жилом доме обрушился потолок

Прокуратура начала проверку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017

В Нижнем Тагиле в доме на Ленинградском проспекте обрушились потолочные перекрытия, сообщили в областной прокуратуре.

Обрушение перекрытий в первом подъезде дома произошло в полдень 6 августа. По предварительной информации, в перекрытиях прогнили деревянные балки, которые не выдержали веса и рухнули. По словам свидетелей ЧП, на место приезжали сотрудники Центра защиты населения и районной администрации, сообщает агентство "Между строк". К счастью, при обрушении никто не пострадал.

Жильцы дома говорят, что существует большая угроза обрушения во втором подъезде. Дом построен в 1958 году и сейчас находится в запущенном состоянии. В нем живут восемь семей, при этом ни одна управляющая компания не берет дом, который нуждается в капремонте, на баланс.