В медучреждениях Екатеринбурга появятся электронные очереди

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На реализацию проекта потратят девять миллионов рублей. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017 В екатеринбургских медучреждениях появятся электронные очереди. Документы конкурса на поставку оборудования и наладку системы опубликованы на сайте госзакупок. Победитель конкурса должен поставить оборудование и осуществить монтаж и наладку системы электронной очереди к 30 ноября 2017 года. За эти работы подрядчик получит девять миллионов рублей, источником которых станут целевые субсидии. Терминалы электронных очередей установят в 20 медучреждениях Екатеринбурга: в поликлинике № 2 больницы № 1;

в женской консультации больницы № 2;

поликлиниках № 2 и 3 больницы № 2;

в отделении лучевой диагностики больницы № 2;

женской консультации № 1 больницы № 3;

поликлинике № 2 больницы № 3;

поликлинике № 1 больницы № 6;

поликлинике № 3 больницы № 7;

женской консультации № 3 больницы № 7;

поликлинике № 2 детской больницы № 8;

поликлинике № 2 детской больницы № 9;

поликлиниках № 1 и 5 детской больницы № 11;

поликлиническом отделении "Высоцкого" детской поликлиники № 13;

поликлиническом отделении "Новая" детской поликлиники № 13;

в отделении № 5 поликлиники № 2 детской больницы № 15;

в поликлиническом отделении № 1;

травмпункте больницы № 20;

поликлинике № 1 больницы № 24. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

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