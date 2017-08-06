В медучреждениях Екатеринбурга появятся электронные очереди

На реализацию проекта потратят девять миллионов рублей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017
В екатеринбургских медучреждениях появятся электронные очереди. Документы конкурса на поставку оборудования и наладку системы опубликованы на сайте госзакупок.
Победитель конкурса должен поставить оборудование и осуществить монтаж и наладку системы электронной очереди к 30 ноября 2017 года. За эти работы подрядчик получит девять миллионов рублей, источником которых станут целевые субсидии.
Терминалы электронных очередей установят в 20 медучреждениях Екатеринбурга:
- в поликлинике № 2 больницы № 1;
- в женской консультации больницы № 2;
- поликлиниках № 2 и 3 больницы № 2;
- в отделении лучевой диагностики больницы № 2;
- женской консультации № 1 больницы № 3;
- поликлинике № 2 больницы № 3;
- поликлинике № 1 больницы № 6;
- поликлинике № 3 больницы № 7;
- женской консультации № 3 больницы № 7;
- поликлинике № 2 детской больницы № 8;
- поликлинике № 2 детской больницы № 9;
- поликлиниках № 1 и 5 детской больницы № 11;
- поликлиническом отделении "Высоцкого" детской поликлиники № 13;
- поликлиническом отделении "Новая" детской поликлиники № 13;
- в отделении № 5 поликлиники № 2 детской больницы № 15;
- в поликлиническом отделении № 1;
- травмпункте больницы № 20;
- поликлинике № 1 больницы № 24.