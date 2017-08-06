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В Свердловской области город Богданович остался без мэра

В Свердловской области город Богданович остался без мэра
16+
Фото: дума-богданович.рф
Выборы главы Богдановича власти региона назвали незаконными.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017

Глава Богдановича Владимир Голованов был избран без соблюдения кворума депутатов, сообщил департамент информполитки Свердловской области в понедельник, 7 августа. 

Напомним, 3 августа дума Богдановича выбрала нового главу городского округа — им стал Владимир Голованов. Решение было опубликовано на сайте городской думы.

голованов

По мнению властей области, кандидатура Головина выдвинута с нарушением законодательства. Так, не были приглашены представители общественных комитетов. Прокуратура Богдановича вынесла протест на решение думы, назвав принятое решение «нелегитимным».

  • В июне этого года в отношении предыдущего мэра Владимира Москвина было возбуждено уголовное дело по "Растрата, совершенная с использованием служебного положения". По версии следствия, сумма ущерба составила около 130 тысяч рублей. Владимир Москвин возглавлял муниципалитет с 2012 года.

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Галина Исакова, 07.08.2017, 13:30
Тэги: Политика, Скандалы
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