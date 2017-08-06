Выборы главы Богдановича власти региона назвали незаконными.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017
Глава Богдановича Владимир Голованов был избран без соблюдения кворума депутатов, сообщил департамент информполитки Свердловской области в понедельник, 7 августа.
Напомним, 3 августа дума Богдановича выбрала нового главу городского округа — им стал Владимир Голованов. Решение было опубликовано на сайте городской думы.
По мнению властей области, кандидатура Головина выдвинута с нарушением законодательства. Так, не были приглашены представители общественных комитетов. Прокуратура Богдановича вынесла протест на решение думы, назвав принятое решение «нелегитимным».
- В июне этого года в отношении предыдущего мэра Владимира Москвина было возбуждено уголовное дело по "Растрата, совершенная с использованием служебного положения". По версии следствия, сумма ущерба составила около 130 тысяч рублей. Владимир Москвин возглавлял муниципалитет с 2012 года.