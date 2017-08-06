В Свердловской области ожидается сильный ветер

Порывы воздуха достигнут 15-17 м/с.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017

В ближайшие дни синоптики обещают сильный ветер в Свердловской области. Его скорость будет достигать 17 метров в секунду. В такое время следует воздержаться от выхода на улицу, а дети всегда должны быть под присмотром.

Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземном переходе или подъезде. Ни в коем случае прячтесь за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам. Если шторм застал вас за рулем, припаркуйте авто и укройтесь в ближайшем здании.

Если вы выехали за город, то укройтесь в дорожном кювете. При нахождении на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле.

Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните по единому номеру МЧС России 101.

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