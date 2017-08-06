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В Свердловской области полицейский спас отца троих детей из горящего автомобиля

В Свердловской области полицейский спас отца троих детей из горящего автомобиля
16+
Фото: МВД России
Старший лейтенант находился в отпуске и готовился к отъезду на юг на своем автомобиле, когда увидел пожар рядом со своим домом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017

В свердловском поселке Атиг старший лейтенант Дмитрий Логинов спас водителя из горящей машины. 
 
Полицейский находился в отпуске и около четырех часов утра укладывал в багажник своей машины чемоданы, так как собирался поехать в семьей на Черное море. В 200 метрах от своего дома Логинов заметил пожар –горела "четырнадцатая", в салоне которой находился мужчина. Полицейский вызвал пожарных, а после бросился к автомобилю. Водитель при этом не реагировал на происходящее, а двери машины были заблокированы. 
 
Между тем огонь уже наполовину охватил машину, а колеса "четырнадцатой" лопнули от высокой температуры. Тогда полицейский выдавил ветровое стекло, открыл дверь и вытащил мужчину наружу, сообщили в МВД России.
 
Логинов оттащил пострадавшего, который находился без сознания, от полыхающей машины и дождался пожарных и медиков. Мужчине оказали первую помощь, госпитализация ему не понадобилась.
  • В МВД отмечают, что спасенный – отец троих детей. Он написал в полицию Первоуральска письмо с просьбой наградить своего спасителя. Благодаря этому письму коллеги Логинова узнали о произошедшем, так как сам полицейский не рассказал о ЧП.

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Маша Шмурыгина, 07.08.2017, 17:36
Тэги: Авто, Происшествия, Пожар
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