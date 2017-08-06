В «Водоканале» Екатеринбурга рассказали, в каком районе самая чистая вода

Наименее мутная вода была зафиксирована на Уралмаше и Эльмаше.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017
Водоканал Екатеринбурга составил рейтинг качества питьевой воды в районах города. Лучшая холодная вода течет в квартирах Верх-Исетского района. Там зафиксирована самая низкая степень загрязнения – 3,06 при норме 5,0
Там же в воде меньше всего железа 0,089 миллиграмма на литр при нормативе 0,3 миллиграмма.
– На постоянном контроле Водоканала вода поверхностных и подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, питьевая вода. В течение суток производственный контроль составляет 2500 тысячи исследований по 50 показателям качества, – сообщает пресс-служба Водоканала.
- В Чкаловском районе зафиксировали самую низкую "цветность" - 9,94 при норме в 20.
- Наименьший показатель мутности на Уралмаше и Эльмаше, там показатель составил 0,6 при допустимой норме в 1,5.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!