Жителя Свердловской области не пустили в Казахстан из-за долгов

На содержание своей дочери он не выплатил 300 тысяч рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.09.2017

Житель Новоуральска Владимир Д. не смог уехать на заработки в Казахстан из-за долгов по алиментам, сообщает ФССП Свердловской области. После развода с женой в 2010 году он обязан выплачивать деньги на содержание дочери.

– Мужчина достаточно четко выполнял свои отцовские обязанности, деньги регулярно перечислялись ребёнку, а с 2013 года перестал платить алименты. С 2012 года он официально нигде не работал, – сообщили в пресс-службе приставов.

Несколько лет Владимир был в розыске, но так и не вышел на связь с судебными приставами. В начале 2017 года ему запретили управлять транспортом и выезжать за границу. На тот момент его долг составлял 311 тысяч рублей.

Летом алиментщик поехал работать в Казахстан, но не смог пересечь границу России. Только после этого он полностью погасил все долги.

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