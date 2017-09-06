Короткое бабье лето: в Екатеринбург возвращается тепло

Уже к выходным в городе снова станет холодно.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.09.2017

Природа подарит последние теплые дни екатеринбуржцам сегодня, 7 сентября, и завтра, 8 сентября. В субботу снова похолодает. На следующей же неделе уже ждем заморозков.

Будет ли в этом году настоящее, длинное бабье лето – пока непонятно.

Сегодня нас ожидает до +17 градусов тепла, весь день будет солнце.

Завтра возможен дождь, температура до +18 градусов.

В области при этом прогноз не столь радужный – в некоторых населенных пунктах похолодание начнется уже завтра.