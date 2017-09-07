Можно и после ЧМ-2018: мэрия Екатеринбурга отменила сроки «балконной реформы»

Соответствующий указ уже подписан.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.09.2017

"Балконную" реформу к ЧМ-2018 в Екатеринбурге перенесли на неопределенный срок. Такой вывод можно сделать из сообщения, опубликованного на сайте городской мэрии.

– Администрация города Екатеринбурга уточнила порядок дальнейшей работы по паспортизации фасадов. Речь идет об исключении срока 31 мая 2018 года из Постановления № 739, – говорится в сообщении.

Таким образом, указ о том, что уральцы, проживающие на улицах, попавших на маршрут FIFA, должны привести балконы к единообразному внешнему виду, продолжает действовать, но убран конкретный срок его реализации.

Постановление о паспортизации фасадов Александр Якоб подписал в начале января 2017 года.

Жители Екатеринбурга должны убрать остекление за свой счет.

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