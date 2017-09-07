Наверх

Можно и после ЧМ-2018: мэрия Екатеринбурга отменила сроки «балконной реформы»

Можно и после ЧМ-2018: мэрия Екатеринбурга отменила сроки "балконной реформы"
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Соответствующий указ уже подписан.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.09.2017

"Балконную" реформу к ЧМ-2018 в Екатеринбурге перенесли на неопределенный срок. Такой вывод можно сделать из сообщения, опубликованного на сайте городской мэрии.

– Администрация города Екатеринбурга уточнила порядок дальнейшей работы по паспортизации фасадов. Речь идет об исключении срока 31 мая 2018 года из Постановления № 739, – говорится в сообщении.

Таким образом, указ о том, что уральцы, проживающие на улицах, попавших на маршрут FIFA, должны привести балконы к единообразному внешнему виду, продолжает действовать, но убран конкретный срок его реализации.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Игорь Труш, 07.09.2017, 12:44
Тэги: Жизнь в городе, ЧМ-2018
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru