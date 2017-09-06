На Широкой речке открылся участковый пункт полиции

Теперь жителям не придется ехать до участка в Академическом.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.09.2017
В Екатеринбурге в районе Широкой речки открылся участковый пункт полиции. Он располагается по адресу улица Суходольская, 47.
– Ранее жители Широкой Речки, Мичуринского и Медного при возникновении вопросов по охране общественного порядка обращались к сотрудникам полиции в участковый пункт Академического. Теперь участковые будут находиться значительно ближе, – рассказали в пресс-службе гордумы Екатеринбурга.
В новом отделении будут работать сразу два участковых: Ирина Кирилова и Артём Челноков.
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