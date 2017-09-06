Парковки уберут, а на площади 1905 года посадят деревья: проектировщики показали, как хотят изменить центр Екатеринбурга

Работы по преображению набережной начнутся уже в этом году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.09.2017

Финальные дизайн-проекты модернизации набережной Исети и пространства площади 1905 года, Вайнера и проспекта Ленина представили журналистам и общественности в ходе презентации, прошедшей вчера, 6 сентября, около Ельцин-Центра. Концепция предполагает уменьшение парковок с одновременным увеличением комфортности для пешеходов.

Дизайн-проекты, были разработаны КБ "Стрелка" совместно с екатеринбургскими архитектурными бюро "ОСА" и InForm.

Набережную осветят

Проект благоустройства территории набережной реки Исеть от Малышева до ЦПКиО им. Маяковского был представлен Александром Самариным из архитектурного бюро "Оса".

Одним из самых важных элементов обустройства этой части набережной архитекторы посчитали систему освещения.

Вдоль всего участка предполагается расставить фонари. При этом освещать горожанам путь в темное время суток будут не только стандартные фонари и прожекторы, но и светильники - "болларды", которые появятся прямо на рельефе ландшафта.

Также через Исеть предполагается воздвигнуть два моста.

В районе Дендропарка появится еще один сквер, а чуть ниже по течению - площадка для выгула собак. По словам архитектора АБ "Оса" это "очень востребованный элемент инфраструктуры".

Городской пляж и канал для каякинга

После общественных обсуждений в проекте появился ряд изменений. Так со стороны Маяковского предусмотрен обширный пляж с душевыми кабинками и переодевалками.

– Второе изменение это канал для каякинга. Нас об этом попросила инициативная группа каякеров, – отметил Самарин.

Для любителей сплавов будет создана система небольших каскадов и порогов.

На набережной около ЦПКиО предполагается создать площадки для скейтеров, роллеров и воркаута.

Работы по подготовке набережной начнутся уже в этом году.

Семи районам – семь фонтанов

Дизайн-проект преобразования территории от Малышева до Ельцин-центра, включающий модернизацию площади 1905 года, улицы Вайнера, Банковского и Театрального переулков, представил бывший главный архитектор Екатеринбурга, а ныне руководитель архитектурного бюро InForm Тимур Абдуллаев.

Малышева останется улицей с приоритетом транспортного движения, но на ней появятся дополнительные полосы для велосипедистов и пешеходный переход.

На Банковском архитекторы предлагают расширить тротуарную зону, а в районе пересечения с Театральным переулком организовать новую городскую площадь "Семи районов города", с фонтанами, равным их числу. Хотя, к моменту реализации проекта районов может стать больше, за счет прибавления Академического, отметил докладчик.

Парковка мешает развитию

Сейчас на пересечении Банковского и Театрального переулков находится большая парковка. По мнению Абдуллаева она мешает полноценному развитию этой территории.

– Наверное, вы себе хорошо представляете это место рядом с выходом с центральной станции метро "Площадь 1905 года". По сути, это хаотичная большая парковка. В пиковое время люди, идущие в метро, фактически протискиваются между автомобилями. Мы предлагаем автомобили отсюда убрать, и в полном смысле этого слова отдать это место людям.

Однако окончательное решение по ликвидации парковки, по мнению бывшего главного архитектора города, должны принимать горожане.

Но ликвидация парковочного пространства в проекте АБ InForm на этом не закончилась.

Деревья вместо автомобилей

Следующим вопросом стала парковка на площади 1905 года.

– Этот вопрос вызвал самые жаркие споры, – признался Абдуллаев. – Высказывались разные мнения от того, чтобы оставить парковку, до того, чтобы сделать там "зеленый" сквер и сидеть в тени деревьев. Наше архитектурное бюро считает, что все-таки на главной городской площади парковке не место, – уверен Тимур Абдуллаев.

По его мнению, автомобилисты смогут парковаться на проспекте Ленина, ширину которого планируется увеличить, а также на Володарского и Урицкого.

Также на площади предполагается посадить деревья, которые станут своеобразным буфером между транспортом и людьми.

Автомобильная зона на участке Вайнера, от проспекта Ленина до Антона Валека имеет четыре полосы для движения. По мнению Абдуллаева это слишком много, ведь эта часть улицы не настолько загружена. Поэтому проектировщики предлагают расширить пешеходную часть со стороны ТЦ Европа на 7 метров, где также появится возможность для высадки деревьев.

– Это нужно, чтобы улица "зажила" как пешеходная городская улица.

На вопрос корреспондента НАШЕЙ о стоимости проекта представитель КБ "Стрелка" Дарья Парамонова ответила неопределенно.

– Стоимость оценивается на этапе проектно-сметной документации, мы стараемся выбирать самые простые проектные решения, без использования масштабных работ, чтобы уложиться в средства, которые выделяются на проект "Комфортная городская среда".

Все представленные проекты планируется реализовать в ближайшие пять лет.

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