Паровоз СвЖД задействуют в реконструкции Сталинградской битвы

Мероприятие пройдет в Нижнем Тагиле в День танкиста.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.09.2017
Свердловская железная дорога предоставит действующий раритетный паровоз "Лебедянка" и вагон-теплушку для исторической реконструкции эпизода Сталинградской битвы. Мероприятие пройдет 9 сентября в Нижнем Тагиле.
Поезд прибудет своим ходом из Перми на станцию Старатель. Далее на полигон к выставочному комплексу ФКП "Нижнетагильский институт испытания металлов".
В ходе реконструкции будет воссоздан процесс погрузки бронетанковой техники на военный эшелон, отправляющийся на фронт.
- Отметим, что в День танкиста в Нижний Тагил приедет Дмитрий Рогозин.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!