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Паровоз СвЖД задействуют в реконструкции Сталинградской битвы

Паровоз СвЖД задействуют в реконструкции Сталинградской битвы
16+
Фото: Свердловская железная дорога
Мероприятие пройдет в Нижнем Тагиле в День танкиста.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.09.2017

Свердловская железная дорога предоставит действующий раритетный паровоз "Лебедянка" и вагон-теплушку для исторической реконструкции эпизода Сталинградской битвы. Мероприятие пройдет 9 сентября в Нижнем Тагиле.

Поезд прибудет своим ходом из Перми на станцию Старатель. Далее на полигон к выставочному комплексу ФКП "Нижнетагильский институт испытания металлов".

В ходе реконструкции будет воссоздан процесс погрузки бронетанковой техники на военный эшелон, отправляющийся на фронт.

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Олег Галимов, 07.09.2017, 13:59
Тэги: Новости дня
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