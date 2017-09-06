Под Екатеринбургом открыли крупнейшее производство сыра с белой плесенью

В год на его производство будут тратить 5 тонн молока.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.09.2017

На территории Верхнепышминского молочного завода открылся самый большой в России цех по производству элитных сыров с белой плесенью. В год там будет производиться от 500 до 700 килограммов сыра, на приготовление которого будут тратить 5,2 тонн молока.

– Белая плесень – активная среда, поэтому под эти сыры построен отдельный цех. Стены в цехе облицованы нержавеющей сталью, а в системе воздухообмена установлены фильтры тонкой очистки, – рассказал генеральный директор "УГМК-Агро" Илья Бондарев.

Планируется, что цех будет выпускать сыры камамбер, валансе, бюш де шевр и кроттен из козьего и коровьего молока. Технологию приготовления разработали французские сыровары.

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