«Рассчитываем на сознательность горожан»: мэрия проведет «балконную реформу», несмотря на отмену «дедлайна»

Администрация будет вести разъяснительные беседы с горожанами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.09.2017

Хотя в Екатеринбурге официально отменили сроки скандальной "балконной реформы", это не означает, что активная работа над паспортизацией фасадов больше вестись не будет. Об этом корреспонденту НАШЕЙ рассказали в пресс-службе городской администрации.

– Просто теперь это будет долгосрочная работа на перспективу, – объяснил пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов. – Мы продолжим диалог с горожанами, будем объяснять, как это красиво. Наша цель – привести архитектурный облик Екатеринбурга в порядок. Но никаких санкций к людям, которые не захотят участвовать в паспортизации фасадов, не будет. Рассчитываем на сознательность горожан.

Также в мэрии подчеркнули – никаких элементов во внешнем облике зданий в Екатеринбурге под запретом нет. Просто все кондиционеры и застекленные балконы должны быть согласованы и внесены в паспорт фасада.

– Никаких единых стандартов у нас нет, потому что все здания в Екатеринбурге разные, памятник конструктивизма и современный дом под одни и те же правила не подгонишь. Поэтому для каждого дома утверждается свой паспорт, – добавил Анатолий Карманов.

Указ об отмене сроков реализации "балконной реформы" подписан официально.

Постановление о паспортизации фасадов Александр Якоб подписал в начале января 2017 года.

Жители Екатеринбурга должны убрать остекление за свой счет.

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