Сегодня в Екатеринбург приедет глава МЧС Владимир Пучков

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.09.2017
В столице Урала министр по чрезвычайным ситуациям встретится с главой региона Евгением Куйвашевым. Они планируют обсудить вопросы обеспечения комплексной безопасности населения Свердловской области.
– В аэропорту "Кольцово" свердловские спасатели развернули подвижный пункт управления, на базе которого Владимир Пучков в режиме видеоконференцсвязи проведет выездное заседание рабочей группы Правительственной комиссии с участием членов Комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области по вопросу совершенствования системы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации, – рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
Также в заседании примут участие руководители главных управлений МЧС по субъектам Уральского федерального округа.
- В ведомстве отметили, что пребывание Пучкова в Екатеринбурге будет краткосрочным.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!