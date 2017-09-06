Свердловские синоптики предупредили о возможном снегопаде в выходные

Осадки ожидаются на севере региона.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.09.2017

На севере Свердловской области в эти выходные может выпасть снег, сообщает "Вечерний Краснотурьинск" со ссылкой на представителя Уральского гидрометцентра Галину Андриянову.

На севере региона в ближайшие выходные ожидается погода, подходящая для первых снежных осадков. Синоптики сообщают, что 100-процентной уверенности в том, что пойдет снег, нет, но свердловчане должны быть готовыми к этому.

Ранее Уральский гидрометцентр продлил предупреждение о заморозках в Свердловской области. По прогнозу метеорологов, ночью и утром 8 сентября температура воздуха опустится до минус 3 градусов.

При этом 8 и 9 сентября в Екатеринбурге и области ожидается потепление в дневное время: воздух прогреется до плюс 18 градусов. Тепло, однако, будет недолгим: уже 10 сентября в регион придет циклон, который принесет дожди и заморозки.

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