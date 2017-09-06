Система газоснабжения Екатеринбурга переведена на зимний режим

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.09.2017
АО "Екатеринбурггаз" завершило переход системы газоснабжения на зимний режим. Масштабная модернизация сетей этим летом должна обеспечить бесперебойную подачу газа зимой. Затраты на ремонтную компанию составили 120 миллионов рублей.
Проведена реконструкция 14 газопроводов на улицах Луначарского, Малышева, Бажова, Походная, Культуры, Комсомольская, Белореченская, Сибирский тракт, Серафимы Дерябиной, Донбасская, Клары Цеткин и в поселке Шувакиш.
– Газораспределительные сети города готовы к сезону повышенных нагрузок. Мы прикладываем максимум усилий для повышения надежности поставки газа предприятиям и населению Екатеринбурга, – заявил АО "Екатеринбурггаз" Валерий Боровиков.
В преддверии зимнего периода специалисты провели обследование свыше 311 километров подземных газопроводов.
- Добавим, что на этой неделе МЧС Свердловской области предупредило о надвигающихся заморозках.
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