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Старейшую баню Екатеринбурга отказались признать памятником

Старейшую баню Екатеринбурга отказались признать памятником
16+
Фото: panoramio.com
Общественники просили включить ее в реестр Управления госохраны объектов культурного наследия.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.09.2017

Свердловское Управление госохраны объектов культурного наследия отказалось признать старейшую баню Екатеринбурга памятником. Об этом на своей странице в Facebook сообщил общественный активист Олег Букин.

– Управление госохраны вынесло отрицательные решения в отношении "Здания новой городской бани" и "Здания школы-восьмилетки.

У первого объекта, на мой взгляд, были неплохие шансы на включение. Нам надо было набрать хотя бы несколько положительных заключений. Именно поэтому я и публично обратился ко всему сообществу 18 августа. К сожалению, ни одного заключения не было подготовлено и направлено. Даже письмА. По крайней мере, по моим сведениям. Удивительно, но это так, – написал Олег Букин.

Общественник также добавил, что баня "Бодрость" – старейшая в городе. Она была построена в 1926–1927 годах.

Общественники обратились в Управление с заявлением о включении бани в реестр памятников. Поводом для этого стала грядущая реконструкция здания, расположенного на улице Куйбышева. В марте 2017 года стало известно, что на месте старейшей в городе бани планируется открыть филиал "Сандунов". Ранее бани, которые были муниципальными, передали в частные руки. 
 
Проект будущего здания разработало архтектурное бюро "ОСА".
 
Окончательный вариант реконструкции пока неизвестен, сообщает Накануне.ru. В скором времени его представят на градсовете Екатеринбурга.
  • Баня, расположенная на Куйбышева, была построена в 1927 году. До этого здесь располагалась деревянная баня.

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Маша Шмурыгина, 07.09.2017, 20:15
Тэги: История Екатеринбурга
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