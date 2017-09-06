В Екатеринбурге автобусы № 28 и 21 изменят свой маршрут

Это связано с перекрытием проспекта Ленина.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.09.2017

Два автобусных маршрута в Екатеринбурге изменят свое движение из-за ремонта четной стороны проспекта Ленина в районе площади 1905 года. Изменения продлятся до 10 октября, пока не откроют движение у мэрии города, сообщает МОАП.

Автобус № 21 "Краснолесье – Ж/д вокзал" поедет к остановке "Ж/д вокзал" по улицам: проспект Ленина, Сакко и Ванцетти, Малышева, Пушкина, проспект Ленина и далее по маршруту.

Автобус № 28 "Радиоколледж – Горбольница № 7" поедет к остановке "Горбольница № 7" по улицам: проспект Ленина, Сакко и Ванцетти, Малышева, Пушкина, проспект Ленина, далее по маршруту.

Также временно отменяются остановки "площадь 1905 года", "Колледж Ползунова" по проспекту Ленина.

Появятся временные остановки "Театр Волхонка", "Храм Большой Златоуст" по улице Малышева.

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