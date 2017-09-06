В Екатеринбурге из-за перепада температур зацвели яблони

Деревья не справились со стрессом из-за резкого похолодания после 30-градусной жары.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.09.2017

В Екатеринбурге из-за резких перепадов температуры воздуха зацвели яблони, сообщил ТАСС декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Михаил Карпухин.

По его словам, яблони зацвели из-за перепадов с плюс 30 до 10 градусов: в последние летние выходные в Свердловской области стояла жара, которая резко сменилась сильным похолоданием. Яблони не справились со стрессом и начали тратить ресурсы на производство цветков, что очень вредно, так как деревья в это время должны тратить силы на вызревание древесины, что необходимо для их выживания.

В последний раз яблони поздно цвели около двух лет назад, отметил Карпухин. Садоводам рекомендуется укрывать на ночь теплолюбивые культуры, чтобы спасти их от грядущих заморозков, о которых накануне свердловчан предупредили синоптики

По прогнозу Уральского гидрометцентра, в ближайшие дни температура воздуха ночью может опуститься до минус 2 градусов.

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