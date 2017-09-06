В Екатеринбурге пройдет крестный ход против алкоголизма

Мероприятие состоится в честь Дня трезвости.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.09.2017

Екатеринбургская епархия 11 сентября организует праздничный крестный ход в Екатеринбурге.

Екатеринбург готовится в десятый раз отметить День трезвости. Мероприятия, посвященные этому празднику, пройдут с 8 по 11 сентября. Так, 8 сентября в 15.00 в музее "Россия – Моя история" пройдет награждение победителей конкурса "Трезвое село" и презентация познавательного мультфильма "Глубокое погружение".

9 сентября у памятника Татищеву и де Геннину в Екатеринбурге с 11.00 до 14.00 пройдет Пост трезвости. Волонтеры раздадут листовки и буклеты с информацией о Дне трезвости и трезвенных традициях России, сообщили в епархии.