В Екатеринбурге выставили на продажу особняк XIX века

За памятник архитектуры просят 69 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.09.2017

В Екатеринбурге выставили на продажу старинный особняк – Дом Погудина. Соответствующее объявление появилось на одном из порталов по продаже недвижимости.

За памятник архитектуры на улице Горького, который построили в конце XIX века, просят 69 миллионов рублей.

– В состав усадьбы входили также деревянные постройки и баня, но до настоящего времени они не сохранились. Основным занятием Ивана Погудина была хлебная торговля, которую он вел на Старом толкучем рынке, – говорится на сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

В 1890-х годах дом построили по проекту военного инженера и архитектора Василия Коновалова. Владельцем усадьбы был мещанин Иван Погудин.

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