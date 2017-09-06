В прокуратуру Свердловской области пожаловались на избиение Дениса Мурашова, поджегшего «Космос»

Многим показалось, что на лице предполагаемого поджигателя были синяки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.09.2017

Сегодня, 7 сентября, об инциденте с якобы избитым Денисом Мурашовым высказались в прокуратуре.

– Поступило устное обращение от одного гражданина. Оно было соответствующим образом оформлено, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве отметили, что говорить о том, что прокуратура начнет проверку, пока преждевременно. Сейчас обращение лишь оформлено в соответствии с требованием закона.