В прокуратуру Свердловской области пожаловались на избиение Дениса Мурашова, поджегшего «Космос»

Многим показалось, что на лице предполагаемого поджигателя были синяки.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.09.2017
Вчера предполагаемый виновник пожара в ККТ "Космос" вновь оказался в эпицентре внимания журналистов. На этот раз причиной повышенного интереса стало его лицо. Многие посчитали, что Мурашова избили в ходе допроса.
Сегодня, 7 сентября, об инциденте с якобы избитым Денисом Мурашовым высказались в прокуратуре.
– Поступило устное обращение от одного гражданина. Оно было соответствующим образом оформлено, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В ведомстве отметили, что говорить о том, что прокуратура начнет проверку, пока преждевременно. Сейчас обращение лишь оформлено в соответствии с требованием закона.
– Прокуратура рассмотрит поступившее обращение в соответствии с федеральным законом о порядке рассмотрения обращений граждан, – пояснили в прокуратуре.
- Вчера суд заключил Дениса Мурашова под стражу.
- НАШЕЙ удалось пообщаться с семьей предполагаемого поджигателя.
- Свой поступок Мурашов совершил через два дня после открытия Уралкинофеста.
- Мэр Екаетринбурга Евгений Ройзман и директор Уралкинофеста Владимир Макеранец считают, что случившееся связано с шумихой вокруг фильма "Матильда".