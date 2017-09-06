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В прокуратуру Свердловской области пожаловались на избиение Дениса Мурашова, поджегшего «Космос»

В прокуратуру Свердловской области пожаловались на избиение Дениса Мурашова, поджегшего "Космос"
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Фото: znak.com
Многим показалось, что на лице предполагаемого поджигателя были синяки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.09.2017

Вчера предполагаемый виновник пожара в ККТ "Космос" вновь оказался в эпицентре внимания журналистов. На этот раз причиной повышенного интереса стало его лицо. Многие посчитали, что Мурашова избили в ходе допроса.
 
Сегодня, 7 сентября, об инциденте с якобы избитым Денисом Мурашовым высказались в прокуратуре.

– Поступило устное обращение от одного гражданина. Оно было соответствующим образом оформлено, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве отметили, что говорить о том, что прокуратура начнет проверку, пока преждевременно. Сейчас обращение лишь оформлено в соответствии с требованием закона.

– Прокуратура рассмотрит поступившее  обращение в соответствии с федеральным законом о порядке рассмотрения обращений граждан, – пояснили в прокуратуре.

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Евгений Стоянов, 07.09.2017, 11:08
Тэги: Суд, Пожар, Эксклюзив
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