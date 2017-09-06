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В Сети появилось видео предвыборного рэп-баттла кандидатов в губернаторы Свердловской области

В Сети появилось видео предвыборного рэп-баттла кандидатов в губернаторы Свердловской области
16+
Фото: скрин видео
В ролике присутствуют Куйвашев, Парфенов, Торощин, Ионин и Киселев.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.09.2017

В интернете 6 сентября появился видеоролик, в котором подборка цитат кандидатов в губернаторы Свердловской области в стихотворной форме наложена на ритмичную музыку. 
 
На видео присутствуют Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), Алексей Парфенов (КПРФ), Игорь Торощин (ЛДПР), Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия") и Константин Киселев ("Партия Зеленых"). При этом цитаты еще одного кандидата – Дмитрия Сергина от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" – в ролик не вошли.
 
Цитаты взяты из речи кандидатов, которые они произносили на предвыборных дебатах. 

 В экономику региона привлекли триллион, к которому сегодня готов наш регион, а в казне около 20 миллионов рублей и понятно, есть желание у людей,   эта собранная из цитат Куйвашева фраза звучит в ролике последней. 

Видео: Платон Маматов, youtube.com

  • Выборы губернатора Свердловской области состоятся 10 сентября 2017 года.

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Маша Шмурыгина, 07.09.2017, 11:32
Тэги: Политика, Видео, Музыка
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